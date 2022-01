Shirin van Anrooij beleeft goede generale voor WK veldrijden

Van Anrooij, die begin februari twintig wordt, was bij de wereldbekerfinale op de Brabantse Wal niet helemaal fris meer. Maar dat had ze ingecalculeerd. Na een trainingsstage in de Spaanse zon wilde ze graag nog twee koersen rijden, voorafgaand aan het seizoensslot in Fayetteville. ,,De meesten die vandaag voorin eindigden, reden zaterdag niet. Dat ik hier nog zesde word, is dus nog best mooi.”