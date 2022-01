Shirin van Anrooij (19) voor vierde keer naar WK veldrijden

VLISSINGEN – Het is geen verrassing, maar wel bijzonder: Shirin van Anrooij (19) uit Kapelle is al voor de vierde maal geselecteerd voor het WK veldrijden. Bondscoach Gerben de Knegt maakte vrijdagochtend zijn selectie voor het evenement van eind januari in het Amerikaanse Fayetville bekend.

Nederland gaat met drie beloftes naar de VS: Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en Fem van Empel. Alle drie zijn titelkandidaten. Drie maanden geleden reden zij op dezelfde locatie al een wereldbekerwedstrijd. Pieterse finishte toen als eerste. Nu, verderop in het seizoen, zijn Van Anrooij en Van Empel meer in vorm. De Zeeuwse is de regerend Europees kampioene.

Van Anrooij debuteerde in 2019 op het WK in het Deense Bogense. Ze werd toen zestiende bij de beloftes. Een jaar later, in het Zwitserse Dübendorf, was er voor het eerst een kampioenschap voor juniores en daar profiteerde ze optimaal van: ze pakte met overmacht de regenboogtrui. Aan het WK van 2021 heeft de Bevelandse veldrijdster minder goede herinneringen: ze maakte in Oostende haar rentree na het lange herstel van een zware armblessure en stapte na een paar rondes uit omdat het toch niet ging.

Volledig scherm Shirin Van Anrooij pakte de regenboogtrui in Dübendorf. © BELGA

Komend weekeinde is eerst nog het NK in Rucphen. Daarna volgen nog de World Cups in Flamanville (Fra) en Hoogerheide, voordat de Oranje-selectie naar de Verenigde Staten vliegt.