Shakira en Ferrari stelen de show in Zeeuwse wedstrijd

Nieuwe promotie lonkt alweer voor ITF-toer­nooi Middelburg

MIDDELBURG - Jarenlang was tennispark De Veste in Middelburg het strijdtoneel van het befaamde internationale tennisevenement Challenger Zeeland. Tennissers van over de wereld wereld kwamen naar Zeeland om punten voor de wereldranglijst te verdienen, veelal met de ambitie om een stap hogerop te kunnen maken.

6 juni