Seolto zet Zaamslag weer met twee beentjes op de grond

Zaamslag is niet langer de koploper in de derde klasse M. De verrassing van het zaalkorfbalseizoen tot nu toe verloor voor de eerste keer. De zaalcompetitie gaat op 14 januari verder met KVK als nieuwe koploper.

Seolto-Zaamslag 25-18: De Vlissingse heren beten zich vast in de moeilijk af te stoppen mannen van Zaamslag. Die opzet slaagde. De broers Pjotr en Jesse Hamelink hadden nog wel hun aandeel, maar dat viel weg tegen hetgeen de dames van Seolto daar tegenover zetten. Die maakten het verschil. Na een aarzelend begin herstelde Zaamslag zich nog wel. Bij rust was het 11-10. Maar vanaf het moment dat Seolto in beide vakken sterke rebounders in stelling bracht, was het definitief gedaan met de Zeeuws-Vlamingen. Die zakten naar de derde plaats op de ranglijst, achter KVK en Seolto.

Keep Fit-KVK 14-18: KVK brak met een reeks slechte resultaten tegen Keep Fit. Dit keer waren de Kapellenaren de baas in Roosendaal. Vooral na rust (9-8) was coach Bert Mol goed te spreken over de rust aan de bal die zijn achttal liet zien. ,,We kozen gedoseerd de juiste momenten om af te drukken.” Hij zag daarmee één van de betere helften dit zaalseizoen. Dat opnieuw acht spelers scoorden, toverde ook een glimlach op het gelaat. Die groeide nadat Zaamslag verloor van Seolto, waardoor KVK de zaalcompetitie op 14 januari vanaf pole position gaat hervatten.

Blauw Wit-Scheldevogels 21-12: Blauw Wit had niets te duchten van hekkensluiter Scheldevogels, dat ook nog eens gehavend naar Goes was afgereisd. De Kloetingers overklasten de Brabanders op alle fronten. Het aantal tegentreffers had nog minder kunnen zijn als de foutjes die voortkwamen uit gretigheid achterwege waren gebleven. Desalniettemin had Blauw Wit een makkelijke middag waarop Evy Meeusen, normaliter samen in een vak met goalgetter Kirsten Verschuure, zich met vijf treffers nu zelf onderscheidde. In het kielzog van de andere Zeeuwse ploegen schuift de ploeg van coach Inge Bekaert langzaam op naar boven.

Luctor-Togo 20-24: Togo legde de basis voor de overwinning in de eerste helft. In de eerste acht minuten overrompelde het Luctor (1-6). Die lijn zetten de Goesenaren door tot aan de rust (10-16). Toch werd het hoge tempo waarin Togo speelde de ploeg in de tweede helft bijna funest. Toen Luctor zich op strijdlust oprichtte en onder aanvoering van Anthony van de Velde terug kwam tot twee punten verschil was Togo niet bij machte om te temporiseren. Om dat af te dwingen bracht coach Arco Goedkoop routinier Dennis Boelman in. De lange rebounder bezorgde zijn ploeg precies op tijd de regie terug. Meescorende dames deden de rest.