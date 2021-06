Sensatie: Pattinama-Kerkhove in tweede ronde Wimbledon

Kuznetsova staat nog altijd 40ste op de WTA-ranking, maar de zondag 36 jaar geworden routinier heeft iets roestigs. Ze serveert lang niet meer zo goed, retourneert matig en heeft in de rally moeite om te reageren op vlakke slagen. De Zeeuwse, die liefst 134 plekken lager staat en drie overwinningen in het kwalificatietoernooi nodig had om zo ver te komen, profiteerde daar optimaal van. Ze gaf druk, maar hoefde nauwelijks risico te nemen. Ze hoefde enkel te wachten tot de veterane, die nota bene twee Grand Slamtoernooien won, de fout maakte.

Pattinama-Kerkhove brak de luid kreunende Kuznetsova al in de derde game van de eerste set en deed dat vervolgens nog een keer bij de stand van 5-3. In de tweede set trok de Zierikzeese die goede lijn door. Ze bleef rustig, terwijl ze gerealiseerd moet hebben dat een sensatie in de lucht hing. Ze denderde door naar 3-0, waarna de Russin met een love game nog één keer echt tegensputterde. Door zenuwen leverde ze ook nog wel één servicegame in (5-2), maar even later haalde ze alsnog de overwinning binnen.

In 2019 stond Pattinama-Kerkhove ook in de eerste ronde van Wimbledon. Toen speelde ze eveneens goed tegen de Servische Ivana Jorovic, maar gaf ze beide sets aan het einde weg. Dat duel eindigde in 7-6 6-4. Was ze tijdens die partij meer ontspannen geweest, dan had ze twee jaar geleden al een keer de eerste schifting kunnen overleven.

Garbine Muguruza

In de tweede ronde staat de Zeeuwse opnieuw tegenover een tennisster van naam: Garbine Muguruza. De Spaanse is de voormalige nummer één van de wereld en staat nu twaalfde. In Londen is zij als elfde geplaatst. Eén keer eerder troffen de twee elkaar. Toevallig was dat ook op gras. In 2014, in Rosmalen, werd het toen 6-4 6-2.

Bij die tweederondepartij zal een grote last van de schouders van de Zeeuwse zijn gevallen. Het doel is dan al bereikt. Met haar overwinning van maandag komt ze ook nog eens in de buurt van haar hoogste notering op de ranglijst ooit, de 149ste plaats. Met de punten die ze nu heeft verdiend, gaat ze al naar ongeveer de 155ste plaats.

Volledig scherm Garbine Muguruza viert haar overwinning in de eerste ronde (6-0 6-1). © AFP