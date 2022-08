Senna Remijn uit Wolphaartsdijk tweede in etappekoers Spanje

Remijn, die deel uitmaakte van de Acrog Tormansploeg, won de eerste etappe, een klimtijdrit. Bij de tweede rit legde de Zeeuw beslag op een achtste plaats. Hierdoor behield hij de groene trui (puntenklassement) en het rode tricot (bergklassement). De derde etappe was een lastige bergrit met steile klimmen. Remijn was goed mee in een kopgroep van 14, maar zijn ketting ging eraf waardoor hij zich terug moest laten zakken in het peloton. Uiteindelijk haalde het peloton de koplopers in, waardoor hij de strijd aan kon gaan op de slotklim. Hij werd knap tweede en mocht ook nu weer de groene en rode trui aantrekken.