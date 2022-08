Senna Remijn neemt alle mogelijke truien mee naar Wolphaartsdijk

Zeeuwse nummer twee in Scheldebe­ker: ‘Het waren bizar hoge golven’

BRESKENS - Hij had de vloedlijn in zicht, ging staan en keek eens over zijn schouder om te zien waar zijn naaste belagers waren. Klaas van Beek uit IJmuiden maakte zijn favorietenrol in de loodzware oversteek tussen Vlissingen en Breskens waar en won met ruime voorsprong op de Zeeuwse youngsters Sem Bonte en Tristan Kloet. De 22-jarige Kirsten Walraven uit Oost-Souburg was verrassend de snelste vrouw.

