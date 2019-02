Schweertman kent geen enkele genade in NK-finale

Schweertman speelt al geruime tijd geen internationale proftoernooien meer en heeft dus geen notering op de wereldranglijst, maar houdt zich in vorm door in verschillende landen aan de competitie mee te doen. Tijdens het toernooi in het Frans Otten Stadion hoefde ‘The Iceman’ niet eens tot het uiterste te gaan; in zijn vier partijen verloor hij geen game en werd het ook nimmer spannend in die games.