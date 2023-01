Schouwse trucker Giso Verschoor zag zwarte sneeuw in het zand van Saoedi-Arabië; ‘Maar ik wil best nog een keer naar de Dakar Rally’

OVERZICHT Optimisme bij verliezend Forza, Stevo beperkt de schade na lekkage

Peter Kostanje blijft een geboren optimist. De trainer incasseerde met de volleybalsters van Forza in de promotieklasse A de tiende nederlaag (3-1), maar putte moed uit de manier waarop koploper Voltena 3 partij was geboden. ,,We hebben echt heel goed volleybal laten zien’’, zei de oefenmeester, die aan zijn eerste seizoen bij de Schouwse club bezig is. ,,Als we dit kunnen volhouden, dan kan ik je op een briefje geven dat we punten gaan pakken.’’

14 januari