Schouwse amazone corrigeert foutje en wordt derde van Nederland

De Schouwse amazone danste in het zadel van de pas zesjarige Ferdinand-dochter de finale kür op muziek naar 73,308 procent. Daarmee zette ze een foutje uit de klassieke proef uitstekend recht. ,,Je hoopt altijd op meer, maar ik ben hartstikke tevreden’', zei De Frel.

Annemijn Boogaard eist Nederlandse titel op in Ermelo

,,In de klassieke proef verraste Lolita mij totaal met een verkeerde wissel en belandden we op de vierde plaats. Maar dat maakte ze in de kür – naar mijn gevoel één van de beste die ik ooit heb gereden – meer dan goed.’’