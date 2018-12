Schouwen-Duiveland is nu een blinde vlek op de korfbalkaart

HET LAATSTE WOORD Middelburg­se darter: ‘Ja, ik heb Michael van Gerwen verslagen, maar ik ken mijn plaats hoor’

30 december MIDDELBURG - Michael van Gerwen staat weer in de finale van het WK darts. Wat op het WK nog niemand is gelukt, is Pieter Otten uit Middelburg wel gelukt. De 30-jarige speler van het in de Superleague uitkomende RCT Terneuzen vertelt erover.