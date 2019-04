Schokker wint marathon in parkoersrecord

De 35-jarige atlete uit Eastermar loopt pas een paar jaar hard, maar heeft toch al flink naam gemaakt. In 2018 debuteerde ze in Berlijn op de marathon en noteerde ze een tijd van 2.50.33 uur. Dit jaar was ze in Tokio nog 3 minuten sneller. Ze liep ook al tweemaal een wedstrijd van 100 kilometer: in 2018 deed ze dat in 8.00 uur, in februari was ze (op de baan) nog eens 12 minuten rapper.