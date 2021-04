Scheldeprijs: topsprinters Bennett, Bouhanni, Bol en Cavendish starten in Terneuzen

Ruben Boutens pakt zege in de virtuele Ooster­schel­de­loop

5 april KATTENDIJKE - Karter Ruben Boutens uit Middelburg pakte de winst in de virtuele Oosterscheldeloop in Kattendijke op de 10 Engelse mijl in 1.01.53. De laatste reguliere winst was in 2019 voor Tim Pleijte in 53.52.