Scheffers jubelt na winst bij DAM-X: 'I am back!'

Klein contract, grote overwin­ning

7:00 NEELTJE JANS - Hij had nog slechts één kans om ooit in zijn carrière een profkoers met een 1.1-status te winnen. En die gelegenheid greep Peter Schulting, een semi-prof uit Overijssel, zaterdag dan maar met beide handen aan. Aan het einde van de lastige, tweede editie van de Tacx Pro Classic haalde hij nog een opperbeste sprint uit zijn benen. Luttele centimeters voor de Belgische nummer twee duwde hij zijn fiets over de meet.