Schakers HWP missen op slotdag te veel basisspelers om écht om lijfsbehoud te kunnen strijden

Voor het ingaan van de laatste speeldag zag het er al niet best uit voor de Zeeuws-Vlamingen. In de laatste ronde zou winst op Groningen nog een kans hebben gegeven, maar dan moesten De Stukkenjagers 1 en Amstelveen 1 ook nog eens allebei verliezen. Verder kon Het Witte Paard niet beschikken over de sterkste spelers. Basisspelers als Thibaut Maenhout, Glen de Schampheleire, Rein Verstraeten, ‘Slava’ Ikonnikov en Warre de Waele waren niet aanwezig en daarmee was de opgave om te handhaven al bijna onmogelijk.

Koen Leenhouts, de kersverse grootmeester, kwam aan het eerste bord tegen collega-grootmeester Sipke Ernst nooit in de problemen en remise was daar een terechte uitslag. Daarna ging het al snel mis bij Helmut Cardon, die een niet al te best seizoen had, en Adrian Roos, die in tijdnood mistastte. Tom Piceu deed wat terug door een prima partij af te leveren. Ondanks deze zege kwam HWP er totaal niet aan te pas.