Schakers HWP maken slechte beurt en moeten vrezen voor degradatie

Aanvankelijk zag het er allemaal nog rooskleurig uit. De wedstrijd ging gelijk op tot 3-3. Helmut Cardon is niet in vorm en ook nu was hij niet bij de les, wat hem een dame kostte. Glen de Schampheleire had het al snel moeilijk en ook hij verloor. Daar tegenover stonden prima overwinningen van Koen Leenhouts en Thibaut Maenhout. Leenhouts had een scherpe partij en deed het allemaal net wat beter dan zijn tegenstander. Maenhout kwam steeds beter te staan in een tactische partij en speelde deze netjes naar de winst.