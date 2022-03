Schakers Het Witte Paard na winst zo goed als veilig

Meesterklasse.

HWP Sas van Gent 1-Kennemer Combinatie 1 6,5-3,5: De uitslag was niet eens geflatteerd en als teamleider Hans Groffen zijn gewonnen stelling niet om zeep geholpen had, was de zege nog groter uitgevallen. Helmut Cardon deed het aan het eerste bord prima en wist na een zware partij met een pion meer een overwinning bij te schrijven. Vyacheslav Ikonnikov speelde collega-grootmeester Wouter Spoelman van het bord en zo zag het er prima uit voor HWP. Rein Verstraeten trakteerde de van televisie bekende Tex de Wit op een fraaie nederlaag en Benjamin Decrop maakte het Zeeuws-Vlaamse feest compleet door met een fraaie koningsaanval te winnen.

Tweede klasse D.

HWP Sas van Gent 2-De Combinatie 1 4-4: De reserves van HWP hadden eigenlijk moeten winnen. Invaller Manuel Colsen werd opgeofferd op het eerste bord. Hij stond totaal gewonnen tegen zijn veel betere tegenstander, maar tastte in de tijdnood toch mis. In de slotfase hadden de Zeeuws-Vlamingen toe moeten slaan. Teamleider Kees Nieuwelink kreeg een remiseaanbod. Aangezien het niet heel duidelijk was op de overige twee borden besloot hij door te gaan, in de veronderstelling dat de partij van André Galle remise zou worden. Galle won, maar toen was het te laat voor Nieuwelink. Zijn alles of niets poging werd niets waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.

Derde klasse F.

Sliedrecht 1-Souburg 1 4,5-3,5: Souburg kan de titelaspiraties wel in de koelkast zetten. Na een zure en dure nederlaag tegen de directe concurrent uit Sliedrecht moet men in de achtervolging. Souburg begin nog goed door een prima zege van René Tiggelman. In de tijdnood ging het echter mis. Paul van Rooijen raakte de regie kwijt in zijn partij en zijn tegenstander wist daar wel raad mee. Henrik Westerweele kwam in een eindspel terecht met een slechte loper tegen een goed paard. Dat werd te veel. Bij een 3,5-3,5-tussenstand was Bert Henderikse nog bezig. In een marathonpartij leek het er op dat hij zijn partij niet ging verliezen, maar na een lange zit was het toch zijn tegenstander die er met de volle buit vandoor ging.

Derde klasse G.

KiNG 1-S. Landau 1 4-4: De Axelse formatie hield de koploper knap op een gelijkspel. Het was het eerste puntverlies voor het team uit Tilburg. Peter Kalisvaart is weer terug in het land na lang in Canada gewoond te hebben. Hij luisterde zijn rentree met een overwinning in. Ook Helmut Froeyman en Gertjan Verhaeren wonnen voor Landau waarmee een verdienstelijk matchpunt mee mocht naar Zeeuws-Vlaanderen.

Charlois Europoort 3-Goes 1 2,5-5,5: Goes kende geen problemen met de Rotterdammers. Maxim le Clercq was snel klaar met een overwinning op zak en Rinus Burgerhoff verdubbelde even later de score. De comeback van Joey Grochal was niet echt om over naar huis te schrijven. Hij blunderde en was de enige van de Goesenaren die verloor. Louis Nieuwenhuijse offerde een pion om daarna genadeloos toe te slaan. Talent Jari Groen wist knap te winnen en Ricardo Klepke kon uiteindelijk na een lange zit zijn verkregen voordeeltje verzilveren.

HWP Sas van Gent 3-De Pion 1 1,5-6,5: Het derde team van HWP verkeert in zwaar weer. Tegen De Pion uit Roosendaal kwam men er totaal niet aan te pas. Mede door een nederlaag van Kurt van Coppenolle tegen Zeeuw Bas de Feijter in Roosendaalse dienst keek men tegen een pijnlijke 6-0 achterstand aan. Uiteindelijk verzachte Rudy van de Wynkele het leed nog enigszins door met veel moeite te winnen.