Schaker Koen Leenhouts is de eerste grootmeester van Zeeland: ‘Wat een opluchting’

Oemoemenoe verder in de problemen, Tovaal zet belangrij­ke stap richting handhaving

De Zeeuwse rugbyclubs bleven dit weekend in de provincie. Op eigen veld verloor Oemoemenoe met 31-48 van ARC en daarmee lijkt het lot van de Middelburgers in de Trophy Poule van de eerste klasse bezegeld. Tovaal verraste opnieuw tegen koploper The Dukes 3 en heeft lijfsbehoud in de tweede klasse nog steeds in eigen hand.