Schaken gaat niet meer zo vlot als vroeger bij Helmut Cardon, maar hou altijd rekening met hem en HWP

Jesper Jobse legt het DNA van 3x3-basketbal bloot

7:00 AMSTERDAM - Jesper Jobse heeft het DNA van het 3x3 basketbal blootgelegd en uitgeschreven. Donderdag presenteerde de 34-jarige Vlissinger in de Amsterdamse Apollohal zijn boek ‘3x3 for Development’, met daarin al zijn bevindingen. ,,Het belangrijkste is dat je in deze sport kunt zijn wie je wilt zijn”, zei de 34-jarige international. ,,Je hebt geen club of coach nodig die iets in je ziet. Je jaagt in het 3x3 basketbal je eigen dromen na.”