Schaken biedt ontspanning, maar de oorlog laat Ponomariov ook in Vlissingen niet los

In het oosten van Oekraïne, in de stad Kramatorsk, staat een huis met een enorme muurschildering van Ponomariov erop. Of dat eerbetoon aan de voormalige wereldkampioen nog volledig intact is, weet hij zelf niet. ,,Het zou zomaar kunnen dat het is verwoest”, zegt hij. ,,Daar is de afgelopen maanden zwaar gevochten.”

De OekraÏener groeide juist op nabij Donetsk, in de regio waar Rusland aanspraak op wil maken. In Kramatorsk, dat iets noordelijker ligt, woonde hij geruime tijd. Hij kent het oorlogsgebied dus goed. Sinds tien jaar is Spaans Baskenland echter zijn uitvalsbasis. Vóór corona was hij gewend om één à twee maanden per jaar in Oekraïne te zijn. ,,Toen de pandemie bijna over was, maakten we plannen om weer te gaan. We zaten te denken aan Pasen... Maar sinds de 24ste februari, de dag dat Rusland ons land binnenviel, is alles veranderd. Ik werd er haast gek van om in Spanje te zitten, terwijl mijn ouders en zus nog in Kiev zaten. Gelukkig hebben ze in maart het land kunnen verlaten.”