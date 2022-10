Schaatstalent uit Yerseke is dit seizoen de stand-in van Jorrit Bergsma

Voor de Nederlandse marathonschaatsers begint dit weekeinde het seizoen in Amsterdam. Arjen van Damme uit Yerseke, net nieuw bij Jumbo-Visma, moet zich op de Jaap Eden-baan schikken in een reserverol. ,,Maar dat is prima”, geeft hij aan. ,,Ik wist dit op het moment dat ik in april ‘ja’ zei.”

Van Damme (19) viel vorige winter op tijdens zijn wedstrijden in het B-peloton. Als rijder van de tamelijk nietige ploeg Schaatsinstituut won hij een marathon in Tilburg, reed hij één zaterdag in het leiderspak en werd hij vijfde in het eindklassement. De Bevelander hoopte dat hij na afloop de stap naar de Topdivisie kon maken, maar had nooit verwacht dat Jumbo-Visma zich voor hem zou melden. Het was alsof Ajax zich meldde voor een speler van Telstar…

Hoefde niet lang na te denken

,,Begin april belde Peter de Vries, de ploegleider”, vertelt Van Damme. ,,Ik kende hem wel van naam, maar had ‘m nooit eerder gesproken. Hij kwam met een aanbod en vroeg of ik daar een weekendje over wilde nadenken. Nou, ik wist tijdens het gesprek zelf al wat mijn antwoord zou zijn. Als zoiets moois voorbij komt, zeg je geen ‘nee’.”

In dat eerste gesprek gaf De Vries al meteen aan wat hij in Van Damme zag: een jongen voor de toekomst die zich in zijn eerste seizoen zou schikken in een rol als stand-in voor Jorrit Bergsma. Die zeer ervaren schaatser - internationaal gevierd op de langebaan en winnaar van ontelbaar veel marathons - is de grote vis die Jumbo-Visma begin 2022 binnen hengelde. Hij zal natuurlijk ook marathons rijden voor zijn nieuwe ploeg, maar richt zich meer op de 5000 meter, 10.000 meter en de massastart.

Quote Ik wil heel graag ervaring opdoen bij Jum­bo-Vis­ma en dat kan op deze manier Arjen van Damme

Van Damme: ,,Onze ploeg bestaat uit zes rijders. In een marathon mogen er vijf starten. Als iedereen er is, sta ik langs de kant. In Amsterdam zal dat het geval zijn. En daarna bij nog een stuk of vier wedstrijden. Maar de andere rijd ik dus wel. Kijk, een ervaren schaatser had zo’n rol waarschijnlijk niet gewild. Ik vind het prima. Ik ben één van de jongsten van het hele peloton. Ik wil heel graag ervaring opdoen bij Jumbo-Visma en dat kan op deze manier.”

Ander leven in Heerenveen

De marathonschaatser uit Yerseke werkte tot april nog als zzp’er in de bouw. Bij Schaatsinstituut leefde hij wel voor zijn sport, maar kon hij er niet van leven. Bij Jumbo-Visma is hij nu fullprof. Hij verhuisde ook vrijwel meteen naar Heerenveen, waar hij nu 300 meter van Thialf woont. ,,Het is een hele omslag”, zegt hij. ,,Aan het begin heeft me dat wel veel energie gekost. Ik ging ineens veel meer en pittiger trainen én woonde opeens voor het eerst op mezelf. Inmiddels ben ik er wel aan gewend. Ik vind ook dat ik door de ploeg goed word opgenomen.”

Van Damme staat drie keer per week met de ploeg op het ijs. Daarnaast traint hij ook nog individueel of met enkele teamgenoten. Diane Valkenburg, zelf een voormalig langebaanschaatsster, schrijft zijn schema’s. ,,Voorheen moest ik min of meer zelf alles uitzoeken hoe ik moest trainen. Nu wordt dat allemaal voor mij geregeld. Dat is natuurlijk wel prettig. Jumbo-Visma is nog wel relatief nieuw in het marathonschaatsen, maar dat merk je aan niets. Het is alsof de ploeg er altijd al geweest is.”

In mooie omgeving beland

De marathonploeg is een aparte tak binnen de geel-zwarte topsportorganisatie, maar bij trainingskampen trekken de mannen van de lange adem wel op met de langebaanschaatsers en -schaatssters. ,,Vorige week waren we nog met z’n allen in Inzell, met een mannetje of veertig. Dan zit je bij het eten gewoon tussen de anderen.” Dus tussen Jutta Leerdam, Kai Verbij, Jorrit Bergsma en Thomas Krol. Af en toe moet Van Damme zich wel even in zijn arm knijpen; het is een mooie omgeving waar hij in beland is.

Zaterdag staat Van Damme langs de kant op de Jaap Eden-baan. Zijn seizoen begint een week later in Enschede. Daarna zijn week na week wedstrijden door heel het land en volgen er natuurijswedstrijden in Oostenrijk en Zweden. ,,Mijn doel voor dit jaar is om zo veel mogelijk te leren en zo goed mogelijk in dienst te rijden voor de ploeg”, zegt de Yersekenaar. ,,Vorig jaar kon ik in de B-divisie vaak tot het laatst meedoen om de overwinning, maar bij de A-rijders ligt het niveau toch nog een stuk hoger. Het zou mooi zijn als ik onze ervaren rijders zo goed mogelijk in de finale kan afzetten.”