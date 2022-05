Savok Beach krijgt nieuwe locatie

Van Maaren profiteert van materiaal­pech bij Boot

AXEL – Motorcrosser Mark Boot was zaterdag de favoriet bij de wedstrijd in Axel. Het was één van de weinige keren dat de inwoner van Kamperland voor eigen publiek reed. Boot vertoont wekelijks zijn kunsten bij de Inters van de Vlaamse Motorcross Federatie (VMCF). Het zat de Noord-Bevelander echter niet mee op Zeeuws-Vlaamse bodem.

