Sander Post snelt naar winst op motorcrossterrein

Het was alweer verschillende wedstrijden geleden dat Sander Post aan de start van een stratenloop was verschenen. ,,Dat klopt. In de eerste plaats heb ik wat last van lichte blessures gehad en ten tweede is mijn zoontje ook aan het lopen geslagen. Hij doet momenteel vooral aan de crossen mee en dan ga je als vader natuurlijk mee kijken’', verklaarde Post na zijn zege die dus nimmer in gevaar is geweest. Vanaf het inleidende rondje van 1000 meter was de Terneuzenaar er reeds vandoor en hij bouwde die voorsprong alleen maar uit.