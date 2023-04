Sander d’Hont moet in Hulst de Belgen voor laten gaan

Van Anrooij laat plek in top 8 door vingers glippen bij Gent-Wevelgem

Voor de tweede week op rij liet Shirin van Anrooij zich goed zien in een WorldTour-wedstrijd. Zeven dagen na haar verrassende zege in de Trofeo Alfredo Binda leek de 21-jarige Kapelse in Gent-Wevelgem op weg naar een plek in de top 10, maar ze finishte uiteindelijk als 24ste.