Samantha Luitwieler uit Vlissingen doet ook in marathon van Rotterdam voorin mee

Ruim een halfjaar geleden meldde Luitwieler zich aan het front van de marathons. In de Kustmarathon verraste ze vriend en vijand door vierde te worden in 3.16.32. Vanwege haar werk in de kinderopvang is ze geen wekelijkse verschijning in wedstrijden, maar haar ontwikkeling bij de Loopgroep Zeeland zet gestaag door.

Luitwieler moest een oude bekende voor zich dulden in Rotterdam. Beste Nederlandse werd zondag immers Liselotte van den Berg uit Zoeterwoude. Zij won in oktober de Kustmarathon.

De snelste Zeeuwse man was Jozias Boone uit Goes. Hij scherpte zijn eigen toptijd op de marathon aan tot 2.42.49. Daarmee finishte de loper van AV’56 op de 167ste plaats in het deelnemersveld van duizenden. Zijn voorgaande tijden in Rotterdam waren 3.07.38 (in 2017) en 2.56.03 (in 2018).