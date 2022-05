Sakira Rijk en Michelle Evertse hebben onverslaanbare paarden

NISSE - Amazone Sakira Rijk won zaterdag op de jumping van de RV De Schouwse Ruiters in Nisse alles wat er voor haar te winnen was. Ze deed dat met de merrie Heaven Star van de Distelhoeve.

In de rubriek 1.00m op stijl met barrage toonde de amazone uit ‘s-Heer Abtskerke zich met de vijftienjarige Fruhlingschaft- dochter de beste (0/0/81). In het 1.10m stuurde de negentienjarige Zuid-Bevelandse veelvraat de in de barrage als een hyena over het parcours flitsende merrie in 42,03 seconden naar de tweede overwinning op rij.

,,Wat sprong Heaven Star weer geweldig", reageerde Rijk. ,,Ze heeft maar een stokmaat van 1.56m. Dus het is een klein paardje, maar eentje met een leeuwenhart. Vooral in de barrage gaat ze ervoor. Dan gaat de knop om en is ze bijna niet te verslaan.”

Voorzichtig

Michelle Evertse won met haar imponerende ruin Lucky Spot het 1.20/1.30m. De amazone uit Nieuwland kwam met de bloedvoorzichtig springende, zesjarige Hotspot-zoon nergens in de problemen en bleef als enige in de barrage foutloos. ,,Hij is door Augusta Landsheer gefokt en door mijn vader en Rien Jacobsen als veulen gekocht", vertelde Evertse. ,,Ik heb hem opgeleid. Het is een heel meewerkend paard. Heel voorzichtig en scherp op de palen. Hij heeft nu negen parcoursen gelopen en allemaal foutloos.”

De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen bij Evertse: ,,Ik hoop dat dit mijn nieuwe Cantos wordt. Met dat paard heb ik destijds 1.45m internationaal gesprongen. Maar ik ben met Lucky heel voorzichtig. Hij is pas zes, dus nog jong. Met zijn stokmaat van 1.75m is hij wel erg groot, maar ook nog wat slap. Hij moet nog meer gespierd worden. Ik neem dan ook de tijd en ga niks forceren.”