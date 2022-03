Ruime overwinning Treva in duel der middenmoot

Driebanden eerste divisie. BC Arnhem – Treva/Theory Cues 2-6: Het begin was voor de bezoekers weinig hoopgevend toen Luc Peeters een zware nederlaag leed tegen de sterk spelende Wim Vredeveldt, 35-16 in 30 beurten. Daarna keerde echter het tij, eerst voorzichtig maar daarna overduidelijk.

Rini Boeren trok voor de pauze de stand nog gelijk met een zege met gering verschil op René Gerrits, 31-35, 43. Na de thee brak het Zeeuws geweld pas echt los. Patrick Vasseur veegde de vloer aan met Rudy Gerritsen 24-40 in 36 en Dustin Jäschke gaf John van der Stappen biljart les met 17-40 in 19 beurten goed voor een moyenne van 2.105.

Tweede divisie. Treva/Theory Cues 2 - BV Lynn-Somers 1-7: Van een verrassing kon geen sprake zijn ondanks de inzet van Richard de Bruin en Onur Can (lang niet gezien). De bezoekers zijn de onaantastbare koploper en de thuisploeg de hekkensluiter. Dat verschil op de ranglijst was ook terug te vinden in de onderlinge partijen.

Alleen De Bruin wist na veel strijd, maar zonder glans een remise uit het vuur te slepen tegen Hans Snijders, 35-35 in 58. Ronald van Geyt bleef nog aardig in de buurt te blijven van Hans Frijters maar verloor wel, 30-35 in 46. Onur Can had zich zijn her optreden anders voorgesteld maar kwam er niet aan te pas tegen Jack van Aert, 16-30, 34 en Raymond Peeters deed niet veel beter tegen Jef Jacobs, 19-30 in 40.

Polka Print - ‘t Tapperijke 8-0: Een daverende zege voor de thuisploeg. Het begon al goed met de winst van Cees Wissel, ingevallen voor de zieke Meerten Dallinga, op Johan van Ginneken met liefst 30-20 in 53 beurten. Marc van der Spiegel had het iets lastiger tegen Mark Reijnders maar won wel met 30-27 in 42. Jean Paul de Kraker versloeg met ruime cijfers Jack van der Steen in 42 beurten, 35-27. De winst was daarmee al zeker maar Koen Saver deed er nog een stevige schep bovenop door Ries Heeren af te maken met 35-12 in 35.

Nationale beker driebanden. De Stene Brug bleek zoals verwacht niet opgewassen tegen het eerste divisie team van De Kruijf Biljartshop. Zelfs met drie man waren de bezoekers veel te sterk. Joris van ’t Zelfden peurde nog één winnende set uit de strijd. Rinus Kramer en Edwin Geluk verloren met 0-3.