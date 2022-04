Rugbyers Tovaal doen goede zaken in strijd tegen degradatie

De thuisclub startte gedisciplineerd aan het duel. Gutierréz heeft de laatste weken vooral gewerkt aan de defensie en die gaf in de eerste helft geen krimp. Zelf bouwden de Goesenaren rustig de aanvallen op. Thomas Griep was bij de eerste twee try’s betrokken. Beide keren snelde hij ongrijpbaar langs de zijlijn. Zijn eerste try werd vanwege een overtreding achter de trylijn nog omgezet in een penalty try. Griep lag ook aan de basis van de derde try, waarmee Jan Otte de ruststand op 17 – 0 bepaalde.