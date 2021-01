Rugbyer Tovaal uit Goes loopt om zelfmoord uit de schaduw te halen

De lach is weer terug bij Shirin van Anrooij

28 januari KAPELLE - Voor Shirin van Anrooij heeft het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende een ,,droomparkoers”. Met lekker veel zand, waarop ze in vergelijking met anderen lang de trappers rond krijgt en ook lopend sterk is. ,,Dus nadat ik in Tabor geblesseerd raakte, zei ik: ‘Ik wil het WK halen’. Niemand had toen voor mogelijk gehad dat me dat ook zou lukken”, vertelt de achttienjarige Kapelse. ,,Maar zondag ben ik er bij. Het is bijzonder dat ik uitgerekend dan mijn rentree maak.”