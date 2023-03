Rugb’yer Gabor Besuijen wint met Oranje van België

Joey de Kok met opgeheven hoofd uitgescha­keld op World Cup in Las Vegas

De start van Joey de Kok op de World Cup in Las Vegas was zo stroef als een geroest tandwiel. Die matige opening kwam de jonge Lewedorpse biljarter, ook in zijn tweede partij, niet meer te boven. Uitgeschakeld, maar met opgeheven hoofd verliet hij de arena.