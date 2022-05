Ruben Boutens weer op podium in Polen

BC Vlissingen heeft defensie niet op orde; meer dan 100 punten tegen

VLISSINGEN - De basketballers van BC Vlissingen waren in Delft kansloos tegen DAS en zakten door de nederlaag naar de negende plaats in de eerste divisie. Ze hebben nu 14 punten uit 19 wedstrijden. De Vlissingse vrouwen bogen pas in de slotfase voor nummer twee Yellow Sox. Zij staan nu op de achtste plaats met 10 punten uit 13 wedstrijden.

1 mei