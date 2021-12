RTL-presentator uit Terneuzen zit zondag voor Max op het puntje van zijn stoel

Sportman Thomas Felius tackelt chronische ziekte en laat zich niet uit het veld slaan

BERGEN OP ZOOM - De uit Vlissingen afkomstige en in Halsteren woonachtige tennisleraar Thomas Felius (39) heeft door een chronische ziekte enkele keren de dood in de ogen gekeken. Zijn 200ste ziekenhuisopname - een kijkoperatie in het Erasmus ziekenhuis vanwege onderzoek naar darmkanker - is in het licht van de pandemie uitgesteld.

23 november