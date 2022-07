Rowen Jansen wint in Clinge met lastige tante (vandaar die rode strik)

Beide combinaties haalden in de beslissende ronde, net als in het basisparcours, een paal naar de bodem. Rowen Jansen: ,,Natuurlijk ben ik blij met de overwinning, want na die springfout had ik hier absoluut niet meer op gerekend. Infinity is springgericht gefokt, maar heeft eerst dressuur gelopen. Sinds een half jaar spring ik nu met haar. Het is een paard met veel potentie en we hebben ook al veel gewonnen. Maar het is geen gemakkelijke tante om te rijden. Een echte merrie. Op stal en in de omgang lief en aardig, maar zodra je erop gaat zitten, wordt het een kanon. Als waarschuwing rijd ik haar met een rode strik in haar staart, want ze durft een tik uit te delen. En in de ring wil ze altijd zo graag en dan maakt ze, net als vandaag, soms van die onnodige fouten. En daar baal ik ontzettend van.”