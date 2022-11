Routinier Schletterer verrast zichzelf met winst in Zakloop: ‘Wist niet dat ik dit nog in me had’

HET LAATSTE WOORD Nina Meppelder Europees kampioen kickboksen: ‘Ik ben nu weer helemaal terug’

Nina Meppelder behaalde dit weekeinde de Europese titel in de zogeheten ‘light contact’-discipline van het kickboksen. Niet voor het eerst, want de geboren Kattendijkse werd zelfs al eens wereldkampioen in 2015. Toch was het al even geleden dat Meppelder eremetaal op een dergelijk podium behaalde, als gevolg van corona en een zware blessure.

