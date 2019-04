Rothenberger pakt draad in Zeeland weer op na dood vijf paarden

OVERZICHT MLTC, De Schelde en De Boskreek schieten winnend uit de startblok­ken

7 april VLISSINGEN - In de landelijke competitie hebben de tennissers van MLTC hun debuut in de tweede klasse zondag bekroond met een zege. In Middelburg was de promovendus met 5-1 te sterk voor Kralingen. De vrouwen van hoofdklasser De Schelde zijn het seizoen eveneens goed begonnen. In Groot-Ammers werd met 2-4 gewonnen van TC’73.