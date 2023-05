Rosita Reijnhout maakt een sprongetje in Duitse rittenkoers

Biervliet­se wielrenner Jules de Cock (25) weer thuis na hartproble­men tijdens wedstrijd: ‘Onkruid vergaat niet’

Het gaat beter met de uit Biervliet afkomstige wielrenner Jules de Cock. De 25-jarige coureur, die tegenwoordig woonachtig is in Eindhoven, is weer thuis en heeft zelfs al wat voorzichtige tochtjes gemaakt op de racefiets. Zo bezocht hij zondag de Omloop der Kempen. ,,Even supporteren bij de BEAT-jongens.”