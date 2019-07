Roompot Vakanties stapt na 5 jaar uit de wielersport

Als grote plus ziet Roompot Vakanties ‘de internationale naamsbekendheid’ die het in het peloton heeft verworven.

De ploeg gaat nu op bezoek naar een vervangende hoofdsponsor, ‘die noodzakelijk is voor het voortbestaan van het team’. ,,Tegelijk moeten we realistisch en transparant zijn, in de eerste plaats voor onze renners en medewerkers. Als zij nu een nieuwe stap in hun carrière kunnen zetten, zullen wij hen allerminst iets in de weg leggen.’’

De enige Zeeuwse renner in dienst van de ploeg is Nick van der Lijke uit Middelburg. Hij is sinds een val in de Ronde van Noorwegen (in juni) uit de roulatie met een schouderblessure. Hij is er succesvol aan geopereerd, maar een rentree vergt enkele maanden.