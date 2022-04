Rook, vuurballen en een vuurtje in het hart bij Didi de Vries in Abu Dhabi

Niet iedereen zal bekend zijn met eliminator mountainbike, kun je uitleggen wat het inhoudt?

,,Het is een spectaculaire en explosieve variant van het mountainbiken. Een gemiddelde race duurt nog geen drie minuten, dus je moet heel erg geconcentreerd zijn. Per race staan er vier meiden aan de start, waarvan de eerste twee doorgaan naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijven de sterkste rijders over, die tegen elkaar strijden in de finale. Het is iedere keer weer superspannend van start tot finish en je kunt je geen fout veroorloven. Als ik aan de start sta gaat iedere keer het vuurtje in mijn hart aan, echt geweldig vind ik het.‘’