Rondebaas BinckBank Tour prijst zich gelukkig met zijn Zeeuwse partners

Duivencen­trum Nishoek maakt reis door de tijd met wereldpri­meur

8:50 KRUININGEN - Er is een revolutie gaande in de duivensport. Een revolutie met een flinke Zeeuwse inbreng. Want het imago van de duivensport mag best wat opgepoetst worden en Duivencentrum Nishoek uit Kruiningen wil daar maar wat graag aan bijdragen. Het nam onlangs als eerste ter wereld een in België ontwikkeld registratiesysteem in gebruik, waarmee de aankomsten van de duiven via een app op de smartphone gevolgd kunnen worden. De eerste ervaringen met deze pilot beloven veel goeds.