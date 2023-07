Romy de Rijke wint EK aan einde wervelend korfbalseizoen

De Souburgse korfbalster Romy de Rijke heeft haar al zo mooie seizoen in Tsjechië afgesloten met een Europese titel. Met Oranje onder 21 jaar versloeg ze haar Belgische leeftijdsgenoten in de slotwedstrijd van het toernooi: 18-15.

De Rijke (18) werd eerder met PKC al landskampioen op het veld en in de zaal. In beide finales was ze basisspeelster. Daarnaast won ze de Champions League met de Papendrechtse club. Vervolgens werd ze vervroegd bij het Nederlands team onder 21 jaar gehaald en haalde ze op het EK in Tsjechië een hoog niveau.

Net als in duels met Duitsland en Catalonië begon De Rijke tegen België in de basis. Bij Nederland liep het aanvankelijk goed. Maar na de 12-6-voorsprong werd het spannend. België kwam terug tot op één punt. Net op tijd was Oranje weer bij de les.

De Rijke scoorde tweemaal en kwam uit op 16 treffers in het toernooi. Daarmee was de meest scorende dame van het EK. Overall moest ze alleen Wouter Wildschut, haar vakgenoot, voor laten gaan. Hij maakte er 19.