Romy de Rijke is nu ook landskampioen op het veld; Souburgse beleeft bij PKC perfect seizoen

De Souburgse korfbalster Romy de Rijke heeft zaterdag met PKC de ‘dubbel’ gepakt. Twee maanden na het landskampioenschap in de zaal pakte de club uit Papendrecht ook de titel op het veld. In de finale in Driebergen werd het Delftse Fortuna met 18-13 verslagen.

De achttienjarige De Rijke maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de eerste selectie van PKC. Ze valt met haar neus in de boter. Tijdens het zaalseizoen won ze de Champions League en de zaalfinale in Ahoy, op het veld is daar nu nog een eindzege bij gekomen.

De Zeeuwse begon in Driebergen in de basis, in een vak met de ervaren internationals Richard Kunst en Laurens Leeuwenhoek, en bleef tot het einde staan. Ze speelde bijna volledig in dienst van hen; ze reboundde sterk en verzorgde veel assists.

PKC kwam in de lamme finale - het was erg warm om te korfballen - nooit in de problemen. Bij rust was het gat al geslagen: 6-10. Fortuna verkleinde het verschil nog wel naar twee doelpunten, maar een kleine versnelling van PKC was de Delftenaren te machtig.

Met de ‘dubbel’ treedt Romy de Rijke in de voetsporen van Astrid Koole. Die Zeeuwse won in 1995 ook met PKC zowel de titel in de zaal als op het veld.

Al te lang stilstaan bij het successeizoen van PKC heeft De Rijke niet. Zondag vliegt ze al met Nederland onder 21 jaar naar Taiwan voor een trainingsstage. Aansluitend is het EK in Tsjechië.