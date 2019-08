Rollercoaster leidt Brian van Goethem naar de Vuelta

Pattinama-Kerkhove laat zich de kaas van het brood eten bij US Open

21 augustus NEW YORK - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is dinsdag al in de eerste kwalificatieronde voor de US Open uitgeschakeld. De Zierikzeese verloor op baan 16 ongelukkig van de Zweedse Johanna Larsson: 6-3 6-7 6-7.