Roland Garros: Kerkhove-Rus mogelijk in tweede voorronde

Oemoemenoe sluit het seizoen af met lege handen

16:02 AMSTERDAM - De rugbyers van Oemoemenoe waren op het NRCA in Amsterdam in de Plate finale gisteren niet opgewassen tegen het Amsterdamse studententeam Ascrum. Afgezien van een korte periode in de eerste helft hadden de Middelburgers nooit controle over de wedstrijd. Na een 14-3-voorsprong bij rust won Ascrum, dat op het eigen vertrouwde kunstgras speelde, uiteindelijk met 40-10.