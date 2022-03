Roestige spits welkome aanvulling bij Swift

MIDDELBURG - Midden in het seizoen is korfballer Jord Bezemer lid geworden van Swift. Voorheen speelde hij in Delft op het hoogste niveau. Bij de Middelburgse club zijn ze blij met hem.

,,De overgangsklasse is voor mij nog wat te hoog gegrepen”, zei Bezemer zaterdag na zijn basisdebuut in het eerste team van Swift. Daarmee was de inwoner van Vlissingen, die drie jaar bij Fortuna in de Korfbal League speelde, waarschijnlijk iets te bescheiden. ,,Goed, zijn spel is misschien nog wat roestig”, gaf coach Dennis Plantinga toe. ,,Maar hij voegt echt al wat toe bij ons. Hij laat anderen gelijk al beter uit de verf komen.”

Toen Bezemer (27) ruim een jaar geleden samen met zijn vriend een nieuwbouwhuis in Vlissingen kocht en daarna in Middelburg een baan kreeg als basisschoolleraar, kwam dat nieuws via via bij Swift terecht. Vanaf dat moment heeft Plantinga geprobeerd de contacten warm te houden. Nog iemand met ervaring op het hoogste niveau - naast Naomi Zuidweg - was vanzelfsprekend van harte welkom bij de Middelburgse club.

Aanvankelijk hield de Zuid-Hollander de boot een beetje af. ,,Een nieuw huis, een nieuwe baan… Ik wilde even de tijd nemen”, vertelde Bezemer. Plantinga: ,,Jord is ervaren, is een volwassen man en kan zijn eigen keuzes maken. We hebben ‘m niet gepusht. Maar als hij het weer voelde kriebelen, mocht hij natuurlijk komen…” Bezemer: ,,Uiteindelijk ben ik een keer gekomen en sindsdien ben ik mee blijven trainen. Het hielp dat ik via de school waar ik werk al twee spelers uit de selectie kende.”