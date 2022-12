Roemloze ondergang voor Jean Paul de Bruijn bij wereldbeker in Egypte

Zijn eerste partij tegen wereldtopper Marco Zanetti werd een afgang en ging verloren met 12-40 in 18 beurten. Het gemiddelde van 0.667 was voor een speler als hij onwaardig. De tweede partij tegen de Egyptenaar Samer Kamal werd weliswaar gewonnen maar overtuigend was het niet, 40-25 in 36. Zijn laatste partij, die moest worden gewonnen om door te gaan, werd ook verloren. Na een snelle start met series van 8 en 5 zakte zijn spel als een pudding in elkaar en werd kansloos met 33-40 in 26 verloren van de Koreaan Jung Han Heo. Daarmee zit het avontuur in Egypte er voor De Bruijn op.