Ritzege Mick van Dijke, eindzege Nick van der Lijke in ronde Bretagne

Antwan Tolhoek keert terug in San Sebastián

29 juli SAN SEBASTIÁN – Antwan Tolhoek rijdt de Clasica San Sebastián als laatste voorbereiding op de Ronde van Spanje, die over twee weken in Burgos begint. De Yersekse renner van Jumbo-Visma noteerde in de eendaagse Word Tour-wedstrijd één van zijn beste resultaten ooit: in 2018 werd hij er tiende.