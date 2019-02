Rinus van de Ven openhartig in bioscoopfilm over zijn motorcrossfamilie: ‘We zijn een open boek’

Hoog bezoek voor Sportpub Goes: ‘Dit is gewoon Europese top’

25 februari GOES - Goes kreeg gisteren hoog bezoek uit de poolwereld. De plaatselijke trots Sportpub Goes moest het in de eredivisie opnemen tegen koploper The Hague 5. In dat team spelen oud-Europees kampioen Alex Lely en oud-wereldkampioen Niels Feijen. Dat zij hun team op sleeptouw namen, was wel duidelijk, want ze wonnen overtuigend met 1-6.