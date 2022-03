Rico van Damme omzeilt alle valpartijen en sprint naar zege in Oud-Vossemeer

BC Vlissingen wint niet na maandenlan­ge onderbre­king

OIRSCHOT - Na een onderbreking van bijna vier maanden kwamen de vrouwen van BC Vlissingen eindelijk weer een keer in actie. In Oirschot werd met klein verschil verloren, waardoor het team van coach Astrid Franke met acht punten uit acht wedstrijden in de middenmoot blijft staan.

13 maart