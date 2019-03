Richard Tacken grijpt zilver tijdens Special Olympics

Brons turnster De Guchtenei­re in Harlingen

13:01 HARLINGEN/DINTELOORD - Mees de Guchteneire leverde een prima prestatie tijdens de landelijke kwalificatiewedstrijd voor de halve finale van het NK. De MTV-turnster haalde in Harlingen brons bij de junioren in de eerste divisie. Haar totaalscore was 44,750 punten.