Revanche na Grote Prijs levert Gaj Riossa tijdens Jumpin’ de Weel een nóg grotere prijs op

Wie het laatst lacht, lacht het best. Dat liet de in Nederland woonachtige Sloveen Gaj Riossa zondag zien tijdens de finaledag van Jumpin’ de Weel in Nisse. De springruiter greep net mis in de barrage voor de Grote Prijs, maar pakte daarna een nóg grotere prijs. ,,Het bleef tot het einde héél spannend.’’

Het was voor Riossa maar goed dat hij meedeed aan de jubileumeditie van Jumpin’ de Weel, de 20ste uitgave. Anders was hij misschien wel met een heel nare nasmaak huiswaarts gegaan. Het verschil in de finalebarrage om de Grote Prijs was dan wel klein, maar de klok was in het nadeel van de Sloveen. Thieu Huijbregtse legde het parkoers tijdens de beslissende ronde net iets sneller af. Met een tijd van 34.33 seconden was hij Riossa (34.81) de baas.

,,Heel mooi dat we hier mogen winnen’’, zei de pas 21-jarige Huijbregtse na zijn zege in de Grote Prijs voor de camera's van Jumpin’ de Weel. De Brabander stond met een redelijk onervaren paard aan de start, zijn hengst Quint van het Maarlo. ,,Een aantal jaar geleden heb ik al wel op dit niveau gereden, maar met dit paard doe ik dat pas sinds kort. Het slechte weer deerde hem niet echt. Het leek wel alsof hij harder begon te springen door al dat water’’, zei hij lachend.

Het leek wel alsof mijn paard door al het water nóg sneller ging springen Thieu Huijbregtse, Winnaar van de Grote Prijs

Maar Huijbregtse werd niet degene die het laatst mocht lachen. Dat was Riossa, dankzij de herkansing die het jubileum voor hem mogelijk maakte. Sinds de tiende editie wordt bij Jumpin’ om de vijf jaar een auto weggegeven aan de winnaar van de extra winning round. En Daarin waren de rollen precies omgedraaid. Huijbregtse zette een prima tijd neer, maar moest genoegen nemen met plek twee. Riossa was namelijk 0.53 seconden sneller en mocht wegrijden met de oranje Opel Corsa.

Geen Grote Prijs dus, maar wel een nóg grotere prijs. ,,Dat geeft een geweldig gevoel’’, zei de in Nederland woonachtige Sloveen. Hij had mooie woorden over voor zijn merrie merrie Labelle Es. ,,Ik rijd haar nog niet lang. Een maand, misschien net twee. Maar ik ben heel blij met hoe het allemaal is gegaan. Het bleef héél spannend tot het einde, maar gelukkig bleven we op plek één.’’ De beste Zeeuw in de winning round was Cindy Perdaen uit Philippine, op plek drie.

Twee Van Erps met goud

Op de slotdag in Nisse stonden overigens niet alleen de Grote Prijs en de strijd om de auto op het programma. Ook in andere rubrieken werd er om de laatste prijzen gesprongen. In de 1.25 meter-rubriek ging de overwinning naar Veronique van Beek. Jarno van Erp was het sterkst in de 1.30 meter-klasse en in het 1.35 meter won Britt van Erp.